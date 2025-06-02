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16:22, 2 июня 2025Мир

В Турции подытожили переговоры России и Украины

Россия и Украина в Стамбуле обсудили обмены пленными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле обсудили обмены пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«РФ и Украина подробно обсудили обмены пленными, о результатах будет заявлено официально», — подытожил встречу собеседник агентства.

Ранее Москва представила Киеву свой меморандум о мире в ходе встречи в Стамбуле. В нем Москва изложила предлагаемые ею условия прекращения огня и окончания войны.

2 июня в Стамбуле стартовала встреча делегаций России и Украины. Украинскую делегацию на встрече возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.

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