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18:09, 2 июня 2025Ценности

Женщины ринулись за пластикой ради лица «американской богачки»

NYP: Женщины ринулись за пластикой ради лица «богачки из Мар-а-Лаго»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: vitapix / Getty Images

Женщины ринулись к пластическим хирургам ради внешности «американской богачки». Об этом сообщает New York Post (NYP).

Нью-Йоркский врач Марк Эпштейн рассказал о тренде на «лицо Мар-а-Лаго», предполагающем черты внешности женщин из высших политических кругов США. Речь идет об обеспеченных бизнесвумен и женах политических деятелей, которые часто посещают светские мероприятия в Мар-а-Лаго — частной резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.

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По словам медика, пациентки хотят выглядеть, как дочь американского лидера Иванка Трамп, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм и журналистка и прокурор Кимберли Гилфойл. «"Лицо Мар-а-Лаго" — это сочетание пухлых губ, точеных скул, больших глаз и гладких лбов без намека на морщины», — подытожил собеседник издания.

В мае косметолог назвала россиянам пять лучших процедур для устранения второго подбородка.

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