Избранный президент Польши назвал главный приоритет во внешней политике

Избранный президент Польши Навроцкий назвал союз с США своим главным приоритетом

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий назвал союзнические отношения с США своим главным внешнеполитическим приоритетом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Благодарю вас, господин президент. Прочный союз с США, а также партнерство, основанное на тесном сотрудничестве, являются моими главными приоритетами», — так политик ответил на поздравление с победой на выборах от президента США Дональда Трампа.

2 июня представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши.

Президент США Дональд Трамп после объявления результатов голосования поздравил Навроцкого и заявил, что Польша «выбрала победителя».