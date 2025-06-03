Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 3 июня 2025Мир

Избранный президент Польши назвал главный приоритет во внешней политике

Избранный президент Польши Навроцкий назвал союз с США своим главным приоритетом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий назвал союзнические отношения с США своим главным внешнеполитическим приоритетом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Благодарю вас, господин президент. Прочный союз с США, а также партнерство, основанное на тесном сотрудничестве, являются моими главными приоритетами», — так политик ответил на поздравление с победой на выборах от президента США Дональда Трампа.

2 июня представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши.

Президент США Дональд Трамп после объявления результатов голосования поздравил Навроцкого и заявил, что Польша «выбрала победителя».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Профессор моды назвала ошибку в свадебном образе Ивлеевой

    В Эстонии решили дерусифицировать Центр русской культуры

    Раскрыт тайник для бомбы готовившего теракт в России агента украинских спецслужб

    Раскрыто число погибших при терактах в Брянской и Курской областях

    Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания

    Клубы РПЛ высказали РФС позицию по составу участников лиги на следующий сезон

    В российском регионе захотели решить проблемы в медицине с помощью ИИ

    У звезды «Афони» украли электросамокат

    Следователи заинтересовались дракой росгвардейцев и жителей Хабаровска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости