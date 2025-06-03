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10:50, 3 июня 2025Спорт

Касаткина рассказала о влиянии смены гражданства на поддержку болельщиков

Дарья Касаткина: До смены гражданства за меня так не болели
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Выступавшая за Россию теннисистка Дарья Касаткина рассказала о том, как смена гражданства на австралийское повлияла на поддержку со стороны болельщиков. Ее слова приводит Daily Mail.

Спортсменка рассказала. что раньше за нее так не болели. «Не знаю, все ли, кто кричал "австралийка", были из Австралии, но я чувствовала эту поддержку. Это та опора, которой у меня, честно говоря, раньше не было», — заявила Касаткина.

2 июня Касаткина проиграла россиянке Мирре Андреевой в четвертом круге «Ролан Гаррос»-2025. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:3, 7:5.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 17-е место.

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