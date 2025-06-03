Путина проинформировали об атаках ВСУ на российские военные аэродромы

Песков: Путин получал информацию об ударах ВСУ по аэродромам в режиме онлайн

Президент Владимир Путин в режиме онлайн получал информацию о воскресных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что после масштабной атаки ВСУ на Россию, которая была предпринята в воскресенье, 1 июня, уже начато следствие. Нужно дождаться его результатов и ориентироваться на данные Минобороны России, добавил он.