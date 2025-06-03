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07:50, 3 июня 2025Спорт

«Мистер Олимпия» раскрыл секрет идеальных трицепсов

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Джей Катлер

Джей Катлер. Кадр: The Iced Coffee Hour / YouTube

Обладатель четырех титулов «Мистер Олимпия», бодибилдер Джей Катлер раскрыл секрет идеальных трицепсов. Его слова приводит Men Today.

Катлер рекомендовал включить французский жим в программу тренировок рук. Бодибилдер подчеркнул, что у упражнения большой потенциал для увеличения размера и силы трицепсов.

Эксперт отметил, что французский жим можно выполнять в различных вариациях с использованием разного оборудования, в том числе с гантелями или штангой с прямым или изогнутым грифом. Для первого подхода он выбрал штангу с изогнутым грифом. Он также пояснил, что важно уделить особое внимание растяжке трицепсов.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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