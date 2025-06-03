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14:31, 3 июня 2025РоссияЭксклюзив

Сбитый Rolls-Royce в Петербурге байкер оказался связан с мотоклубом Дагестана

«Лента.ру»: Сбитый на Rolls-Royce в Питере байкер связан с мотоклубом Дагестана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ren.tv

Мотоциклист Мавлет Эсенболатов, которого несколько раз переехал водитель Rolls-Royce в Санкт-Петербурге, оказался связан с дагестанским мотоклубом, выяснила «Лента.ру».

На своей страничке в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пострадавший выкладывал совместные фото с участниками мотоклуба Raiders Ms. На одном из снимков байкер позирует с жилетом в руках, на котором изображена эмблема организации.

«Лента.ру» запросила комментарий у мотоклуба. На момент публикации ответа не поступило.

О ДТП стало известно 1 июня. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Известно, что байкера уже прооперировали, однако он нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве.

Во вторник, 3 июня, злостного нарушителя ПДД задержали. Им оказался 37-летний Сергей Сосорев. Правоохранители подозревают, что он намеренно совершил наезд на мотоциклиста из личной неприязни.

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