Названо самое востребованное оружие «Терминатора»

Командир роты БМПТ: Самое востребованное оружие машины — автоматические пушки

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые оснащены различным вооружением, в зоне специальной военной операции чаще всего используют автоматические пушки калибра 30 миллиметров. Самое востребованное оружие машины назвал командир роты БМПТ с позывным Курган в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Спаренная 30-миллиметровая пушка. (…) Против пехоты противника, легкобронированной техники. Против танчиков также она помогает отработать — "погасить" наружные приборы прицеливания», — сказал командир, отвечая на вопрос о самом востребованном оружии.

Курган добавил, что пушка позволяет остановить и «ослепить» танк, поразив приборы наблюдения и прицеливания. После этого его можно уничтожить противотанковой ракетой.

БМПТ на базе танка Т-90А оснащена необитаемой башней с двумя автоматическими пушками 2А42 калибра 30 миллиметров, пулеметом и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака». Также машина получила два автоматических гранатомета.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» решил переименовать БМПТ «Терминатор». Новое имя выберут посредством народного голосования. Имя БМПТ презентуют на форуме «Армия-2025».