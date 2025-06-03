НЛО с загадочными письменами нашли в одной стране

Daily Star: В Колумбии нашли загадочный НЛО с узорами и письменами

Уфологи из Колумбии заявили, что обнаружили сферу с загадочными письменами, которая якобы является частью НЛО. Об этом пишет Daily Star.

Сферу с нанесенными на нее узором и символами, напоминающими руны, нашли в лесу. Рентгенолог Хосе Луис Веласкес, исследовавший объект, заявил, что однозначного ответа о его происхождении дать не может. «Она искусственного происхождения. Там нет следов сварки, а внутренняя структура состоит из очень плотных элементов. Для установления ее происхождения нужны дополнительные исследования», — заявил специалист.

При этом уфологи заявили, что использовали некий ИИ для расшифровки символов на сфере. На ней якобы написано: «Исток рождения через объединение и энергию в цикле трансформаций, место встречи единства, экспансии и сознания — индивидуального сознания».

Исследователи заявили, что этот текст является посланием внеземной цивилизации. Доктор Джулия Моссбридж, которая занимается когнитивной нейробиологией и интересуется проблемами НЛО, придерживается другого мнения. Она полагает, что найденная в Колумбии сфера больше всего похожа на какой-то арт-объект.

По мнению Моссбридж, человечество начало осознавать, что не настолько могущественно, как считало раньше. «Почему художник создает что-то подобное? Причина отчасти та же. Это потому, что мы не понимаем, что происходит в небе и под водой. И это нечто по сути больше нас», — сказала Моссбридж.

Ранее сообщалось, что в Великобритании неопознанный летающий объект появился над аэропортом Манчестера. Серебристую сферу над взлетно-посадочной полосой, сняли на видео.