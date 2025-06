Описан вред позднего отхода ко сну

JPAD: Поздний подъем после сна ускоряет снижение умственных способностей

Предпочтение позднего подъема после сна может ускорять снижение умственных способностей — к такому выводу пришли исследователи из Нидерландов, наблюдавшие почти 24 тысячи человек в течение 10 лет. Участники, которые обычно ложились спать и вставали позже остальных, чаще демонстрировали ухудшение памяти и внимания. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease.

Каждый дополнительный час сдвига сна ближе к ночи ассоциировался с чуть более сильным снижением результатов когнитивного теста. Ученые отмечают: привычка поздно ложиться и вставать часто сопровождается плохим качеством сна и вредными привычками, например, курением — именно они во многом объясняют ухудшение работы мозга.

Авторы подчеркивают: поздний ритм сна сам по себе не опасен, но он может мешать жить по социальному расписанию — вставать рано на работу или учебу. Это создает так называемый «социальный джетлаг» и увеличивает нагрузку на организм. Помочь может настройка режима дня, улучшение сна и отказ от вредных привычек.

Ранее ученые из Университета Монреаля выяснили, что кофеин мешает мозгу полноценно восстанавливаться даже во сне. Исследование показало, что напитки с кофеином активируют мозг в ночное время, нарушая фазы глубокого сна и снижая его восстановительные функции.