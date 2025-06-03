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06:57, 3 июня 2025Бывший СССР

Промышленное предприятие было повреждено в украинском городе

В Чернигове было повреждено промышленное предприятие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь на 3 июня в Чернигове было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава военной администрации украинского города Дмитрий Брижинский в своем Telegram-канале.

О том, что производило данное предприятие, равно как и другие подробности чиновник не сообщил.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что прилеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» произошли в Чернигове. Другие подробности он также не привел.

До того источник в пророссийском подполье рассказал о последствиях попыток Вооруженных сил Украины сбить «Герани». По его словам, украинская система противовоздушной обороны начала сбивать беспилотники в непосредственной близости от цели.

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