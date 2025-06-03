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12:52, 3 июня 2025Экономика

В российском заливе заметили большое нефтяное пятно

В Амурском заливе у Владивостока заметили большое нефтяное пятно
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нефтяное пятно образовалось в водах Амурского залива. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток Новости».

Нефтяное пятно протяженностью несколько сотен метров появилось в акватории города у железнодорожной станции Чайка. Местные жители подозревают утечку мазута.

По факту случившегося Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. «Организовано проведение проверки, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — отмечается в заявлении ведомства.

В понедельник, 2 июня, в порту Санкт-Петербурга во время заправки рыболовного судна произошел разлив мазута. По оценкам специалистов, в воду попало около 50-100 килограммов нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС). Следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января 2025-го мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

Официальными причинами происшествия в Минтрансе назвали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и нехватку квалифицированных кадров. Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших танкеров, общая сумма исковых требований превышает 84,9 миллиарда рублей.

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