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14:52, 3 июня 2025Наука и техника

Раскрыт истинный источник распространения свиной чумы

GBE: Распространение свиной чумы связано с перемещениями людей внутри Европы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Распространение африканской чумы свиней в Европе оказалось не результатом новой вспышки, а следствием старой инфекции, проникшей на континент еще в 2007 году. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Genome Biology and Evolution.

Ученые секвенировали ДНК вируса африканской чумы свиней из образцов, собранных в Литве у домашних свиней и кабанов, и выяснили, что все европейские штаммы происходят от одного общего предка. Новых завозов из Африки не зафиксировано. Вспышка, охватившая Польшу, Украину, Германию и другие страны связана, скорее всего, с перемещениями людей и товаров на дальние расстояния внутри Европы.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 17 лет вирус нанес ущерб на 2,1 миллиарда долларов и уничтожил сотни ферм, особенно малых и средних. Из-за высокой смертности среди свиней и отсутствия массовой вакцины, заболевание остается угрозой для пищевой отрасли.

На данный момент вирус выявлен в семи европейских странах, а с 2022 года от него погибло более миллиона животных. При этом вирусная ДНК остается почти неизменной — именно это помогло проследить маршрут ее распространения.

Ранее ученые сообщали о вспышке лихорадки чикунгунья на острове Реюньон, где было зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев заражения. Вирус передается через укусы комаров и может вызывать сильные суставные боли и лихорадку.

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