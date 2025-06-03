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20:33, 3 июня 2025Забота о себе

Раскрыты четыре правила питания для здоровья сердца

Кардиолог Васильева призвала отказаться от сахара для здоровья сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что для здоровья сердца необходимо придерживаться четырех правил питания. Их она раскрыла в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, не стоит ограничивать целые группы продуктов и придумывать для себя очень сложные правила питания. Приготовление пищи должно быть простым, без использования редких ингредиентов, порекомендовала она.

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Также, по словам медика, необходимо делать упор на фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые продукты. При этом от добавленного сахара и ультраобработанных продуктов она призвала отказаться. В заключение Васильева добавила, что идеальной диетой для сердца и здоровья в целом является средиземноморская.

Ранее врач Борис Мадрау рассказал о признаках микроинсульта. Так, по его словам, на это заболевание может указывать слабость в конечностях.

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