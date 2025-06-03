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16:26, 3 июня 2025Россия

Рособрнадзор опроверг информацию о масштабном сливе заданий ЕГЭ

Рособрнадзор: Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Утечка материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до его начала невозможна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Технология передачи КИМ устроена таким образом, что слить их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», — говорится в сообщении.

В среду, 3 июня, Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в основной день сдачи ЕГЭ по обществознанию в сети появились сканы вариантов заданий к нему.

Как стало известно со слов репетитора по обществознанию, около 10:30 2 июня некоторым преподавателям из Москвы прислали вариант ЕГЭ, совпавший с тем, что попадался экзаменуемым в школах Кавказа.

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