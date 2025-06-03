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14:15, 3 июня 2025Путешествия

Россиян предупредили о трудностях при въезде в популярную страну Азии

МИД России предупредил соотечественников о трудностях при въезде в Южную Корею
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lee Jin-man / AP

Консульский департамент МИД России предупредил соотечественников о трудностях при въезде в одну популярную страну Азии — речь идет о Южной Корее. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, российских туристов призвали тщательно заполнять заявление на получение электронного разрешения на въезд в Южную Корею K-ETA, поскольку уже наблюдались случаи отказа во въезде на границе. В ведомстве добавили, что корейские власти оставили за собой право не пустить иностранца в страну, если есть подозрение, что он хочет нелегально работать.

Россиянам также посоветовали подготовить ответы на частые вопросы миграционных офицеров о цели визита, маршруте, месте пребывания и достаточности финансовых средств.

Ранее тревел-блогер назвал Южную Корею и Кубу двумя худшими странами для переезда и путешествий. По словам автора ролика, Южная Корея очень переоценена, поскольку там очень скучно, цены завышены, а еда — на любителя.

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