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16:32, 3 июня 2025Забота о себе

Россиянам назвали четыре ежедневные привычки для снижения давления без лекарств

Кардиолог Васильева посоветовала похудеть для снижения давления без лекарств
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что снизить артериальное давление можно и без лекарств. Четыре ежедневные привычки для борьбы с гипертонией, как минимум две из которых лучше сочетать, она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, для контроля артериального давления необходимо похудеть. Также важно полностью исключить алкоголь или хотя бы сократить его употребление, добавила врач.

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Кроме того, медик посоветовала несколько раз в неделю заниматься аэробными нагрузками. Длительность физических упражнений должна составлять не менее 30 минут в день. В заключение специалистка призвала сократить количество соли в рационе.

Ранее нейрохирург Гильермо Россони заявил, что у мужчин и женщин инсульт протекает по-разному. Так, у последних, по его словам, больше распространены нетипичные признаки данного заболевания.

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