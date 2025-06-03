Российская пенсионерка четыре раза спрыгнула с 88-метровой трубы

75-летняя жительница Калининграда четыре раза спрыгнула с 88-метровой трубы

Жительница Калининграда София Батракова вновь совершила экстремальный прыжок. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amber Mash.

На этот раз 75-летняя россиянка выбрала своей целью 88-метровую Павловскую трубу, которая расположена в Ленинградской области. По словам авторов канала, пенсионерка спрыгнула с нее четыре раза.

В сентябре прошлого года Батракова прославилась в сети, покорив кавказскую Ахмет-гору, высота которой составляет 240 метров. Тогда ей удалось сделать три роуп-прыжка с прогибом, классический прыжок и пятикратное сальто. Кроме того, она совершила бейс с инструктором. После этого спортсменка рассказала журналистам о планах покорить Павловскую трубу.

Ранее сообщалось, что 70-летняя Валентина Бородина из Алтайского края установила мировой рекорд на Всемирном богатырском турнире «Игры сильных — 2025». Пенсионерка, бывший тренер по легкой атлетике из Алейска отжала от груди штангу весом 67,5 килограмма в номинации «Любители. Жим лежа без экипировки».