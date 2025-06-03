Предсказан курс рубля в июне

Экономист Григорьев допустил ослабление рубля в июне до 83 за доллар

На соотношение рубля и доллара влияют как экономические, так и политические факторы, причем вторые сейчас важнее, чем первые, отметил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он предсказал курс национальной валюты в июне.

С точки зрения экономики в России не происходило и не просматривается каких-то особенно негативных событий, которые могли бы отрицательно сказаться на рубле, обратил внимание эксперт. Он уточнил, что в стране сейчас положительное сальдо внешнего торгового баланса, кроме того, продлено действие указа об обязательно продаже валютной выручки экспортерами, поэтому спрос на иностранную валюту на российском рынке удовлетворяется.

На укрепление рубля относительно доллара на протяжении последнего полугода, по словам экономиста, повлиял политический фактор, а именно победа Дональда Трампа на выборах в США. Рынок отреагировал так, потому что воспринял нового американского президента как большого друга России и ожидает от него сокращения давления и отмены санкций, указал Григорьев. Он счел эту позицию необоснованной.

«Это не вполне обоснованные вещи, потому что рынок отреагировал каким образом, что это какой-то большой друг России или как минимум ее симпатизант. Он просто отличается в выгодную сторону от своего предшественника, хотя бы потому что он вошел снова в режим диалога с нашей страной и уже дважды разговаривал с нашим президентом, но так или иначе этот фактор играет существенную роль, потому что с точки зрения участников рынка он ослабляет давление на нашу страну, а, соответственно, позитивно влияет на курс валюты», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Экономист предположил, что во время второго раунда российско-украинских переговоров никаких уступок и компромиссов со стороны Москвы не последует, что означает, что рубль может немного ослабеть, так как отмена санкций снова откладывается.

Я думаю, если рубль ослабнет, то в пределах 82-83 за доллар максимум. Скорее всего, будет ситуация примерно такая, как сейчас и как она сложилась в течение последних двух недель — с возможными колебаниями в пределах одного-двух рублей Владимир Григорьев экономист

Укрепление рубля, официальный курс которого 29 мая уже достиг двухлетних максимумов, остановилось в пятницу. Банк России немного понизил его к американской и европейской валютам.

