Тигры растерзали четверых фермеров за несколько месяцев

В Индии тигр убил фермера на глазах у его жены

В Индии тигр растерзал молодого фермера на глазах у его жены. Об этом сообщает The Hitavada.

32-летний Ровиндра Каласарпе работал на своем поле в деревне Нейрувада. Хищник напал на него и вцепился в горло. Супруга мужчины была рядом, но не смогла ему помочь. Прибежавшие на крики односельчане спугнули зверя, тот скрылся в лесу.

Это уже четвертый смертельный случай нападения тигра на фермеров в округе Парсеони за последние несколько месяцев. Ранее два человека получили тяжелые травмы. Местные жители находятся в постоянном страхе, особенно они опасаются за детей, идущих в школу через лесистую местность.

Лесной департамент признает проблему, но пока безуспешно пытается ее решить. «Тигры мигрируют между лесами Парсеони и Пенч, что приводит к столкновениям с людьми», — пояснил заместитель главного лесничего Бхарат Сингх Хада. Он добавил, что ведомство начало использовать искусственный интеллект для предотвращения таких случаев.

Ранее сообщалось, что в Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней. Все нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра.