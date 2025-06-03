Третьего участника нападения на перевозчика 127 миллионов рублей в Москве взяли под стражу

В Москве суд арестовал третьего обвиняемого в хищении у курьера 127 млн рублей

Пресненский суд Москвы арестовал третьего участника нападения на перевозчика 127 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение в грабеже. Двух его соучастников уже взяли под стражу.

Ограбление курьера, перевозившего наличность частного лица, произошло 25 мая на Пресненском Валу в Москве. Трое грабителей напали, когда перевозчик собирался сесть в такси. Налетчики отобрали у него чемодан с 127 миллионами рублей и скрылись.

По горячим следам полицейские задержали двоих напавших, а третьего нашли за 1000 километров от Москвы.