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20:46, 3 июня 2025Культура

Цискаридзе признался в зависти к Шнурову

Цискаридзе заявил, что завидует умению кутить и откровенности Сергея Шнурова
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Звезда балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что завидует лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

По словам народного артиста России, он жалеет, что «не кутил» в свое время так, как это делал Шнуров. Также Цискаридзе назвал певца героем своего времени.

«Я обожаю его творчество, колоссальное уважение к откровенности, с которой он говорит. Смотрю и думаю, что он прожил восемь жизней, пока я бегал за мечтой. Так, как покутил Сережа, я не покутил, поэтому завидую», — сообщил Николай.

Ранее Николай Цискаридзе заявил, что не хотел создавать семью, чтобы ни за кого не отвечать. Экс-премьер Большого театра сказал, что не хотел дополнительной ответственности.

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