Умерла актриса озвучки Бабулиты из «Тайны Коко»

AP: Актриса озвучания Бабулиты из «Тайны Коко» умерла в возрасте 86 лет

Американская актриса Рене Виктор, озвучившая персонажа Бабулита Елена в мультфильме «Тайна Коко», скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что Виктор много лет страдала от лимфомы. Артистка умерла в кругу семьи у себя дома в американском штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что актриса Валери Махаффи, которая сыграла основную второстепенную роль в третьем сезоне сериала «Отчаянные домохозяйки», умерла в возрасте 71 года.

До этого скончалась актриса Лоретта Суит, известная по роли Маргарет Халиган в телесериале «Чертова служба в госпитале Мэш».