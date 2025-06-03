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07:30, 3 июня 2025Культура

Умерла актриса озвучки Бабулиты из «Тайны Коко»

AP: Актриса озвучания Бабулиты из «Тайны Коко» умерла в возрасте 86 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американская актриса Рене Виктор, озвучившая персонажа Бабулита Елена в мультфильме «Тайна Коко», скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что Виктор много лет страдала от лимфомы. Артистка умерла в кругу семьи у себя дома в американском штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что актриса Валери Махаффи, которая сыграла основную второстепенную роль в третьем сезоне сериала «Отчаянные домохозяйки», умерла в возрасте 71 года.

До этого скончалась актриса Лоретта Суит, известная по роли Маргарет Халиган в телесериале «Чертова служба в госпитале Мэш».

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