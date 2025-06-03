В Белом доме обновили портрет Трампа, флаг США пропал с заднего плана

В Белом доме заявили об обновлении портрета президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.

Теперь политик изображен на темном фоне, а американский флаг пропал с заднего плана. «Только что выпущен новый официальный портрет президента», — говорится в сообщении. Портрет также заменили и на сайте Белого дома.

Ранее Трамп сделал репост теории о том, что его предшественник Джо Байден был заменен клонами в 2020 году. Американский лидер публикацию никак не прокомментировал.

До этого Трамп выразил недоумение в связи с ракетными ударами России по Украине во время переговоров. Американский лидер признался, что это его «очень разочаровало».