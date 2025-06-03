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02:54, 3 июня 2025Экономика

В Госдуме рассказали о дополнительной выплате для беременных

Стенякина: Беременные могут получить родовой сертификат на ₽12 тыс.
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Беременные россиянки могут получить от государства родовой сертификат на 12 тысяч рублей, средства можно будет потратить на медицинские услуги. О дополнительной выплате рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.

«Находясь в таком состоянии, женщине необходимо регулярно посещать врачей, проходить обследования, родить, а затем обеспечить ребенку наблюдение специалистов. Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат», — рассказала Стенякина.

По ее словам, этот документ выдает медицинское учреждение всем беременным и рожающим девушкам. Он позволяет оплатить наблюдение и гинеколога и услуги акушера, а после рождения ребенка — медицинское обследование младенца и педиатрическое наблюдение.

Ранее депутат, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести новую льготу для беременных в России: отдельные стойки регистрации в аэропортах, где женщин в положении обслуживали бы без очереди.

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