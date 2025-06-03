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23:01, 3 июня 2025Спорт

В Московской области открыли регистрацию на крупнейшие турниры по гольфу

В Московской области открыли регистрацию на крупнейшие турниры по гольфу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Московской области началась регистрация на турнир по гольфу среди юниоров в яхт-клубе «Пестово», сообщает Федерация гольфа Московской области.

Соревнование среди юниоров пройдет с 30 июня по 2 июля на берегу Пестовского водохранилища. Затем с 27 по 29 августа состоится чемпионат Московской области.

«Мы гордимся тем, что турниры проходят на лучших полях страны и благодарим всех партнеров и организаторов за поддержку», — заявил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

В турнирах будут участвовать лучшие спортсмены сборной Московской области, включая Алису Молоканову, Александру и Снежанну Сивовых, Артема и Кирилла Дунаевых и других. Эти атлеты уже добились значительных успехов как на российском, так и на международном уровне в гольфе.

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