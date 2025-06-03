В России рассказали о конструкции атаковавших аэродромы БПЛА Украины

Разработчик БПЛА Товкач: Атаковавшие аэродромы дроны можно собрать за час

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), похожие на аппараты, которые атаковали российские аэродромы, можно собрать за час. О конструкции дронов-камикадзе рассказал разработчик БПЛА Сергей Товкач в эфире «Радио КП».

Разработчик отметил, что дроны, которые использовал Киев, несли GSM-модемы, преобразующие мобильный интернет в сигнал управления БПЛА. Аппараты получили полетный контроллер с ардупилотом, который поддерживает управление через интернет.

«Один из подписчиков моего канала воспроизвел на диване такой дрон за час. Он продемонстрировал задержку видео, что там порядка полсекунды всего происходит. Просто разразились споры, что через мобильный интернет будет большая задержка видео, ничего не полетит. В общем-то, человек воспроизвел и продемонстрировал, что это все не так, что это все работает», — сказал Товкач.

Он добавил, что Киев применяет подобные аппараты с 2023 года. Разработчик подчеркнул, что использующие мобильные сети БПЛА невозможно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в июне польское издание Defence24 писало, что Киев использовал для атаки российских аэродромов FPV-дроны «Оса», которые могут нести до 2,5 килограмма груза.