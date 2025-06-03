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13:27, 3 июня 2025Наука и техника

Вода обнаружена за пределами Солнечной системы

Nature: Найдены кристаллы водяного льда в диске вокруг звезды HD 181327
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Астрономам впервые удалось обнаружить воду в системе, похожей на раннюю Солнечную. Команда из Университета Джонса Хопкинса зафиксировала кристаллы водяного льда в протопланетном диске вокруг звезды HD 181327, находящейся в 155 световых годах от Земли. Открытие стало возможным благодаря телескопу «Джеймс Уэбб». Исследование опубликовано в журнале Nature.

Звезда HD 181327 — молодая, ей всего 23 миллиона лет. Она окружена остатками вещества, из которых формируются планеты. Именно в этих внешних слоях диска телескоп обнаружил водяной лед — причем в виде «грязных снежков», как в поясе Койпера в нашей Солнечной системе. Ученые уверены: такое распределение воды играет ключевую роль в формировании планет и даже может указывать на механизм доставки влаги на будущие «Земли».

Чем ближе к звезде, тем меньше воды. На границе диска лед составляет около 20 процентов массы, а ближе к центру почти полностью исчезает — вероятно, испаряется под действием ультрафиолета. Возможно, часть влаги скрыта в каменистых телах — будущих планетах.

До этого телескоп Spitzer лишь намекал на наличие воды в этой системе, но только «Джеймс Уэбб» позволил увидеть ее напрямую. Ученые называют открытие важным шагом к пониманию, как вода могла появиться на Земле.

Ранее, в 2023 году, американские ученые обнаружили водород в лунных образцах, подвергавшихся воздействию солнечного ветра. Исследование показало, что этот водород может быть связан с потенциальными запасами воды — важнейшего ресурса для будущих лунных миссий и колоний.

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