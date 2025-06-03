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12:30, 3 июня 2025Мир

Захарова назвала отношения России и Турции уникальным примером баланса

Захарова: Отношения России и Турции являются уникальным примером баланса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Отношения России и Турции являются уникальным примером баланса между прагматизмом и защитой собственных интересов, с одной стороны, и нацеленностью на обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в регионе и мире — с другой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Речь дипломата прозвучала по случаю 105-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. «Несмотря на все перипетии прошлого, наши страны сумели выстроить крепкие связи, основанные на взаимном уважении», — отметила она.

Ранее Турция приняла второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что после встречи российской и украинской делегаций Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Политик также не исключил участие в саммите президента США Дональда Трампа.

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