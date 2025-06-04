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00:05, 4 июня 2025Россия

4 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Российские крановщики 4 июня отмечают профессиональный праздник. Еще в этот день проходят мероприятия, посвященные защите детей от военной агрессии. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 4 июня, кто из знаменитостей празднует день рождения и на какие приметы обращали внимание наши предки в этот день.

Праздники в России

День крановщика

День крановщика, или день машиниста крана — неофициальный праздник, который не закреплен в государственных документах. И все же это отличный повод поздравить специалистов, без которых невозможно себе представить современное строительство, грузоперевозки и сложное производство.

Дата праздника связана с годовщиной регистрации приказа “Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана»”, который с 2014 года регулирует работу крановщиков.

Праздники в мире

Международный день невинных детей — жертв агрессии

Фото: Hosam Katan / Reuters

Международный день невинных детей призван напомнить о том, что именно молодое поколение сильнее всего страдает при военных действиях. Генассамблея ООН учредила день в 1982 году во время сессии, посвященной Палестине, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 июня

Какой церковный праздник 4 июня

День памяти мученика Василиска Команского

Святой Василиск жил на рубеже III-IV веков и вместе с двоюродными братьями пострадал при гонениях на христиан. Согласно преданию, Василиска заключили под стражу в Команах (древнем городе на территории современной Турции), где ему во сне явился Бог, пообещавший свою помощь в мученическом подвиге.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Из уважения к духовной чистоте и совершаемым чудесам стража отпустила Василиска домой попрощаться с родственниками. Узнав об этом, правитель города жестоко наказал охранников и послал за Василиском военный отряд. Вернуться в темницу святому пришлось в сапогах с гвоздями, вбитыми в подошвы. В Команах чудотворцу отсекли голову и бросили тело в озеро.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 июня

  • День памяти мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского;
  • День памяти II Вселенского Собора;
  • День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца;
  • День памяти священномученика Михаила Борисова.

Приметы на 4 июня

В народе 4 июня называли Василиском, Василисой Соловьихой и Соловьиным днем. Считалось, что в этот день соловьи поют особенно громко.

  • Слышать ночью пение соловья — к ясной погоде.
  • Поймать соловья и оставить его дома — к беде, а вот если продать птицу, финансовое положение вскоре улучшится.
  • Если выпадает много росы и стелется туман, урожай будет богатым.
  • Вылезло много пауков — будет богатый урожай огурцов.

Фото: Wilfried Martin / imagebroker / Globallookpress.com

Кто родился 4 июня

Анджелина Джоли (50 лет)

Американская актриса родилась в 1975 году. Прославилась ролями в фильмах «Мистер и миссис Смит», «Угнать за 60 секунд» и «Прерванная жизнь» — за роль в последнем получила «Оскар». Помимо актерской карьеры Джоли занимается гуманитарной помощью, более 20 лет актриса была посланником ООН по делам беженцев.

Фото: Marilla Sicilia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Виктор Тихонов (1930-2014)

Виктор Васильевич Тихонов был главным тренером хоккейной сборной СССР, под его руководством команда восемь раз занимала первое место на чемпионатах мира и дважды побеждала на Олимпиаде. Также за свою карьеру Тихонов успел поработать с командами «Динамо» и ЦСКА.

Кто еще родился 4 июня

  • Рассел Брэнд (50 лет) — британский юморист и актер;
  • Евгений Устюгов (40 лет) — российский биатлонист, олимпийский чемпион;
  • Михаил Бестужев-Рюмин (1801-1826) — декабрист, участник Южного общества;
  • Кэтрин и Меган Прескотт (34 года) — британские актрисы, сыгравшие близняшек в сериале «Молокососы».

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