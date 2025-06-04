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12:46, 4 июня 2025Россия

Чеченский министр назвал спасением жизни похищение бизнес-тренера в центре Москвы

Чеченский министр Дудаев счел спасением жизни похищение бизнес-тренера в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Правоохранительные органы, которые задержали бизнес-тренера Арега Щепихина в центре Москвы, по сути спасли ему тем самым жизнь. Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«Во-первых, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье», — пояснил он.

По словам политика, сотни тысяч мусульман и других верующих в России слышали его оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога и национальности. Из-за этого, отметил Дудаев, люди «кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя межнациональной и межконфессиональной розни».

3 июня Щепихин был похищен группой мужчин группой мужчин. Позже Mercedes был блокирован на Киевском шоссе, однако Щепихина в нем уже не было. 4 июня похищение Щепихина прокомментировали в Чечне. Ахмед Дудаев назвал случившееся задержанием.

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