Чеченский министр назвал спасением жизни похищение бизнес-тренера в центре Москвы

Чеченский министр Дудаев счел спасением жизни похищение бизнес-тренера в Москве

Правоохранительные органы, которые задержали бизнес-тренера Арега Щепихина в центре Москвы, по сути спасли ему тем самым жизнь. Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«Во-первых, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье», — пояснил он.

По словам политика, сотни тысяч мусульман и других верующих в России слышали его оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога и национальности. Из-за этого, отметил Дудаев, люди «кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя межнациональной и межконфессиональной розни».

3 июня Щепихин был похищен группой мужчин группой мужчин. Позже Mercedes был блокирован на Киевском шоссе, однако Щепихина в нем уже не было. 4 июня похищение Щепихина прокомментировали в Чечне. Ахмед Дудаев назвал случившееся задержанием.