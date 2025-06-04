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18:52, 4 июня 2025Спорт

Эксперт показала ленивую тренировку для поддержания формы в отпуске

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-эксперт Ирина Ротач показала ленивую тренировку для поддержания формы в отпуске. Ее слова приводит Men Today.

Для подобных тренировок Ротач рекомендовала использовать вес собственного тела и включить приседания, отжимания, планку, лодочку, выпады и наклоны. Кроме того, необходимо выработать привычку выделять время для движения.

Тренер посоветовала эффективно поработать над собой с помощью высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT). Она посоветовала прыгать на скакалке, попробовать 20-минутную плиометрическую тренировку или пилатес.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина перечислила причины, которые являются уважительными для отмены тренировки. Подобными причинами эксперт назвала показания врача, плохое самочувствие без серьезных симптомов и переутомление.

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