Глава СПЧ отреагировал на похищение чеченцами бизнес-тренера в Москве

Глава СПЧ Фадеев призвал спокойнее относиться к похищению чеченцами Щепихина

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал спокойнее относиться к похищению чеченскими силовиками бизнес-тренера Арега Щепихина в центре Москвы. Его реакцию на ситуацию публикует «Подъем».

По мнению Фадеева, инцидент не заслуживает внимания, поскольку является «мутной историей». Он порекомендовал дождаться результатов проверки МВД.

«Тем более человек на свободе. Если бы он был в застенке, наверное, можно было бы о чем-то говорить», — отметил председатель СПЧ. Он предположил, что если кто-то нарушил правила, его следует наказать.

До этого правозащитница Ева Меркачева высказалась о задержании блогера в столице. По ее словам, похитившие Щепихина будто показывают, что они выше российских законов. В то же время она подчеркнула, что блогер, записывая оскорбительные ролики, вел себя неадекватно.

4 июня в Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера. В республике рассказали, что Щепихин подозревается по шести уголовным статьям.

Мужчину увезли с Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня. Блогера протащили по всему вокзалу, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Позже Щепихин вышел на связь и привел подробности о произошедшем.