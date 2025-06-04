Главный спонсор лыжной сборной Норвегии отложил новый контракт

Главный спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам Sparebank 1 отложил подписание нового контракта из-за информации об убытках, понесенных в результате проведения чемпионата мира (ЧМ) 2025 года в Тронхейме. Об этом сообщает TV2.
По информации источника, договор должен был быть подписан во вторник, 4 июня. Отмечается, что представители Норвежской ассоциации лыжного спорта и спонсора отказались комментировать появившуюся информацию.
Ранее глава финансового департамента норвежского Тронхейма Кьетил Рейнскоу назвал проведение чемпионата мира по лыжным вида спорта в Тронхейме «экономическим хаосом». Рейнскоу заявил, что прогнозировалась прибыль в 20-30 миллионов крон (1,7-2,5 миллиона евро), но в итоге случился «дефицит в двузначное число миллионов крон».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошел в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Спортсмены из России и Белоруссии не были допущены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда.