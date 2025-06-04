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18:23, 4 июня 2025Экономика

Индекс Мосбиржи упал после слов Путина о незаинтересованности Украины в мире

Индекс Мосбиржи упал на 0,24 % после слов Путина о недоговороспособности Украины
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Индекс Московской биржи (Мосбиржи) в моменте упал на 0,24 процента к уровню закрытия предыдущей сессии после слов президента России Владимира Путина о том, что действующим властям на Украине «мир не нужен». Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ближе к 18:20 по московскому времени темпы снижения индекса составили 0,27 процента, однако к 18:25 динамика спада незначительно замедлилась. К тому времени котировки находились в районе 2827-2828 пунктов.

Котировки площадки падают на фоне растущих сомнений участников рынка по поводу перспектив урегулирования конфликта в соседней стране. По итогам второго раунда переговоров России и Украины в Турции Путин усомнился в договороспособности Киева. После терактов в Брянской и Курской областях он счел минимальными шансы добиться долгосрочного перемирия.

Путин также высказал мнение, что представители украинской переговорной делегации не заинтересованы в подобном сценарии и предпринимают все усилия ради «сохранения собственной власти». На этом фоне проводить вести продуктивный и конструктивный диалог с ними сейчас представляется маловероятным.

Ранее индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации России на второй раунд переговоров с Украиной в Турции. В нем приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель Министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков. Главой делегации, несмотря на имеющиеся разногласия с американской стороной, остался Мединский. Добиться значительного прогресса по итогам второго раунда переговоров Москве и Киеву не удалось.

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