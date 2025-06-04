В России начнут строить квартиры с мини-кухнями

В ОП заявили о планах по строительству в России квартир с мини-кухнями

Российские застройщики начали пересматривать проектировку квартир. В новых жилищных комплексах появится кухни мини-формата, сообщил телеканалу «360» председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

«Я вот только сегодня разговаривал с одной уважаемой строительной компанией, которая мне сказала, что сейчас рассматривают новые комплексы, которые будут строить с ограничениями по площади кухни, потому что молодые семьи сейчас ничего не готовят», — рассказал Аничкин. Просторные кухни, по наблюдениям отечественных девелоперов, изжили себя: современные женщины стали меньше готовить и предпочитают заказывать еду. Функционал кухни теперь в основном ограничивается разогреванием еды.

Как считает Аничкин, такая тенденция не сулит ничего хорошего. Приготовление еды собеседник телеканала приравнивает к основам семейной жизни. «Если мы говорим о традиционных ценностях семьи, то приготовление пищи — это очень важный процесс вообще в создании семейного климата. (…) Люди в процессе ужина или обеда обмениваются мнениями, подводят итоги дня», — прокомментировал он.

Ранее россияне описали квартиру своей мечты. Так, почти половина россиян хочет, чтобы площадь жилья достигала 70-100 квадратных метров. Стоимость квартиры в идеале должна укладываться в 5-10 миллионов рублей.