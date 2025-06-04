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16:33, 4 июня 2025Наука и техника

Microsoft собралась метить хакеров

Microsoft начала маркировать хакеров, чтобы быстро реагировать на угрозы взлома
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PR Image Factory / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft заявила о желании собрать базу хакеров, чтобы быстро реагировать на угрозы. Об этом сообщается на сайте компании.

IT-гигант запустил инициативу вместе с партнером Crowdstrike. «Одной из основных причин медленного реагирования на взлом является непонимание атрибуции субъекта угрозы», — заметили в фирме. В этой связи корпорация собралась создать базу, в которую будут вносить и помечать известные хакерские группировки по всему миру.

Базу от Microsoft начнут использовать органы власти, эксперты по безопасности, предприятия и поставщики средств безопасности. «Мы предоставим специалистам по безопасности возможность быстрее связывать информацию и принимать решения с большей уверенностью», — заметили в компании.

Хакерские группировки будут собирать по нескольким категориям — в том числе, предполагаемой географической принадлежности. Так, группы из России решили объединить под названием «Метель» (Blizzard), Китая — «Тайфун» (Typhoon). Группы с определенным финансированием объединили в категорию «Буря» (Tempest), разработчиков коммерческого кибероружия — «Цунами» (Tsunami).

Microsoft и Crowdstrike заявили, что уже выявили и добавили в базу 130 группировок. Корпорации призвали другие компании присоединиться к их проекту.

В конце мая Microsoft рассказала об опасном вирусе Lumma Stealer, который заразил сотни тысяч компьютеров с Windows по всему миру.

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