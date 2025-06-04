Мостовой обиделся на слова Мостового

Футболист Александр Мостовой назвал слова о себе Андрея Мостового смешными

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил несогласие с мнением о нем полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Его слова приводит «Чемпионат».

Александр Мостовой назвал слова о себе Андрея Мостового смешными. Все люди своеобразны. «После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмется за голову и играет в футбол!» — заявил он.

Ранее Андрей Мостовой назвал однофамильца своеобразным человеком, который очень любит себя. Он посоветовал ему быть попроще.

До этого Александр призвал наказать Андрея за нецензурные кричалки в адрес московского «Спартака» на трибуне «Зенита». По его мнению, футболист позорит фамилию.