На Балтфлоте провели учения по освобождению судна от террористов

На Балтийском флоте провели учения по освобождению судна от террористов

Бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы и подразделения спецназначения провели учения по освобождению судна от террористов. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Учения прошли в акватории Балтийского моря. Роль захваченного террористами судна выполнял спасательный буксир. На устранение угрозы были направлены противодиверсионные и патрульные катера, а также быстроходные лодки спецназа. Поддержку с воздуха морским силам оказывали вертолеты морской авиации.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение.

В мае Минобороны России сообщило, что в акватории Балтийского моря начались плановые учения Военно-морского флота страны.