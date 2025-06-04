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10:50, 4 июня 2025Наука и техника

На Балтфлоте провели учения по освобождению судна от террористов

На Балтийском флоте провели учения по освобождению судна от террористов
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы и подразделения спецназначения провели учения по освобождению судна от террористов. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Учения прошли в акватории Балтийского моря. Роль захваченного террористами судна выполнял спасательный буксир. На устранение угрозы были направлены противодиверсионные и патрульные катера, а также быстроходные лодки спецназа. Поддержку с воздуха морским силам оказывали вертолеты морской авиации.

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Ранее Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение.

В мае Минобороны России сообщило, что в акватории Балтийского моря начались плановые учения Военно-морского флота страны.

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