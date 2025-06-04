Падение продаж автомобилей объяснили усталостью россиян от негатива

АЕБ: Россияне устали от негатива и ждут возвращения ушедших автобрендов

Одним из факторов просадки в России продаж автомобилей стала общая усталость населения от текущих негативных трендов. Об этом заявили представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Их процитировало «Интерфакс».

Там констатировали, что россияне ждут возвращения ушедших из страны иностранных автомобильных брендов. Как следствие, потенциальный покупатель предпочитает нести деньги на банковские депозиты. Кроме того, сказываются надежды на скорое снижение ключевой ставки Банка России, а значит, на повышение доступности кредитов.

Также в АЕБ отметили, что снижение продаж автомобилей в мае отчасти объясняется длинными выходными.

Как сообщалось ранее, в последнем месяце весны продажи новых легковых машин в России упали. Рынок просел на 10,7 процента, а в годовом выражении — на 28,3 процента. С января по май продажи снизились на 26 процентов.

Известно также, что в мае в России продали 44,8 тысячи новых иномарок, что на 43 процента меньше, чем в мае 2024 года.