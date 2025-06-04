Путин высказался о самобытном творчестве композитора Доги

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом композитора Доги

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким культового советского композитора Евгения Доги. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства назвал Доги выдающимся композитором, а также автором замечательной музыки к известным фильмам.

«Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность — яркая страница истории нашей многонациональной культуры», — говорится в сообщении. Президент назвал композитора талантливым, увлеченным человеком и настоящим Мастером.

Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила национальный траур после новостей об уходе из жизни Доги.

Легендарный советский композитор Евгений Дога ушел из жизни на 89-м году. Он писал музыку к всенародно любимым картинам «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь».