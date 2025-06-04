Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:19, 4 июня 2025Культура

Путин высказался о самобытном творчестве композитора Доги

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом композитора Доги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким культового советского композитора Евгения Доги. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства назвал Доги выдающимся композитором, а также автором замечательной музыки к известным фильмам.

«Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность — яркая страница истории нашей многонациональной культуры», — говорится в сообщении. Президент назвал композитора талантливым, увлеченным человеком и настоящим Мастером.

Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила национальный траур после новостей об уходе из жизни Доги.

Легендарный советский композитор Евгений Дога ушел из жизни на 89-м году. Он писал музыку к всенародно любимым картинам «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оскорбления чеченцев, странные титулы и фото со знаменитостями. Чем известен похищенный на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренер

    Судьбу Украины при Зеленском раскрыли

    Ценам на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали падение

    Миф о преимуществе худых людей перед полными опровергли

    Жители «Нового Внукова» пожаловались на качество ремонта в ЖК

    В Совфеде ответили на предложение Миронова к Путину об отмене моратория на смертную казнь

    ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области

    Собравшимся во Францию с паспортами старого образца россиянам дали совет

    55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала

    Задержанные за похищение блогера ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости