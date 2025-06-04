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04:31, 4 июня 2025Мир

Россия ответила на вытеснения СМИ Грецией

Захарова: РФ запретила въезд греческому чиновнику из-за вытеснения СМИ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Россия ввела ответные меры в отношении Греции за отказ продлить аккредитацию корреспонденту Геннадию Мельнику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

В марте этого года Мельник был вынужден уехать из Греции из-за «необоснованного решения» греческого министерства иностранных дел, как напомнила дипломат.

По ее словам, в ответ на это был введен запрет на въезд в Россию для высокопоставленного греческого чиновника, который участвовал в ограничении деятельности российских СМИ на территории республики.

В марте МИД Греции отказал в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику. Сообщается, что из-за подобного действия греческого дипломатического ведомства РИА Новости вынуждено закрыть корреспондентский пункт в европейской стране, работавший более 20 лет.

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