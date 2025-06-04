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07:30, 4 июня 2025Путешествия

Россиянка описала одну традицию в Узбекистане словами «в Европе такое покажется диким»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Россиянка побывала в Узбекистане и рассказала о странных местных традициях. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора, в Узбекистане все решает махалла — соседская община. Старейшины могут определять, кому стоит жениться, а кому — разводиться. «В Европе такое вмешательство в личную жизнь покажется диким», — выразила мнение путешественница.

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Кроме того, по одной из традиций во время помолвки жених и невеста берутся за разные концы лепешки и разламывают ее. «Вроде бы мелочь. Но попробуйте собрать разломанный хлеб обратно — не получится. Так же трудно разорвать союз двух семей после такого ритуала», — пояснила блогерша.

Также россиянке показалось странным, что узбекистанцы ходят в стеганых халатах, чапанах, даже в сорокаградусную жару. Она объяснила, что на самом деле их плотная ткань не выпускает прохладу наружу и не пропускает жару, а свободный крой обеспечивает циркуляцию воздуха.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, как в Узбекистане строятся отношения в семьях. По ее словам, женщина в этой стране часто — никто.

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