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11:11, 4 июня 2025Наука и техника

Российские «Гонец» и «Геоскан» запустят экспериментальные спутники связи

«Роскосмос»: «Гонец» и «Геоскан» запустят экспериментальные спутники связи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Российские компании «Гонец» и «Геоскан» летом планируют запустить экспериментальные спутники связи «Геоскан-4» и «Геоскан-5» для интернета вещей. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«С помощью этих аппаратов специалисты будут тестировать технологии пакетной передачи данных, которая широко используется в системах удаленного мониторинга, персональных коммуникациях и сфере IoT», — заявили там.

В марте госкорпорация сообщила, что российская компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов.

В феврале заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, ранее возглавлявший «Гонец», был назначен президентом России Владимиром Путиным новым гендиректором «Роскосмоса».

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