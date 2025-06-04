Тренд на чистку организма от паразитов подвергли критике

Врач Пыриков счел профилактический прием препаратов от паразитов необоснованным

Последнее время чистки организма от паразитов обретают все большую популярность. Нефролог Данила Пыриков в своем Telegram-канале подверг критике этот тренд.

Врач объяснил, откуда взялось повальное желание чиститься от паразитов. «Если вы скажете человеку, что он устал из-за того, что в нем сидит червяк, то у него появится невероятная тревожность. Он будет готов сдать всю панель анализов и принимать всю линейку добавок», ─ подчеркнул Пыриков.

По его словам, при подозрении на наличие в организме паразитов необходимо обратиться к инфекционисту, а не доверять свое здоровье нутрициологам и натуропатам. При этом Пыриков счел необоснованным подход, когда люди принимают препараты от паразитов для профилактики.

Ранее проктолог Елена Смирнова рассказала, по каким симптомам можно заподозрить глистов. По ее словам, на них указывают аллергические реакции и диарея.