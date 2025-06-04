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15:28, 4 июня 2025Силовые структуры

Троих человек задержали из-за удара током девочки в фонтане

В Белгородской области задержали троих человек из-за гибели ребенка в фонтане
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Белгородской области задержали троих человек из-за удара током 13-летней девочки в фонтане. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

Обвинения по статье о нарушении техники безопасности предъявлено руководителю управления Томаровской территории Яковлевского муниципального округа, бывшему директору МБУ и электромонтеру, проводившему ремонт оборудования.

Инцидент произошел днем 2 июня. Ребенок получила удар током во время игры, спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Твери возбудили дело после сообщений о жестоком избиении паралимпийца и многократного призера чемпионатов России и международных соревнований по спорту.

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