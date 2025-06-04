Троих человек задержали из-за удара током девочки в фонтане

В Белгородской области задержали троих человек из-за удара током 13-летней девочки в фонтане. Об этом сообщает Telegram-канале «112».
Обвинения по статье о нарушении техники безопасности предъявлено руководителю управления Томаровской территории Яковлевского муниципального округа, бывшему директору МБУ и электромонтеру, проводившему ремонт оборудования.
Инцидент произошел днем 2 июня. Ребенок получила удар током во время игры, спасти ее не удалось.
Ранее сообщалось, что в Твери возбудили дело после сообщений о жестоком избиении паралимпийца и многократного призера чемпионатов России и международных соревнований по спорту.