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15:50, 4 июня 2025Россия

В Госдуме объяснили попытку Украины атаковать Крымский мост

Шеремет объяснил попытку атаки на Крымский мост стремлением срыва переговоров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост, чтобы сорвать переговорный процесс, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

«Подобной агрессией режим [Владимира] Зеленского стремится сорвать переговоры по мирному урегулированию военного украинского конфликта», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что ВСУ поставили под угрозу мирных граждан, так как пытались ударить по объекту гражданской инфраструктуры. Действия Украины, по его словам, в очередной раз доказали, что все заявления о мире — «не более чем фикция».

Днем ранее, 3 июня, советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о «вражеской активности» у берега полуострова. Тогда же сообщалось о попытке ВСУ атаковать Крымский мост. По одной из версий, попытка атаки была предпринята с помощью подводного беспилотника, однако подтверждений этих данных нет.

На следующий день, 4 июня, Кремль официально подтвердил попытку удара ВСУ по Крымскому мосту. По словам Дмитрия Песков, «взрыв действительно был», но повреждений в результате попытки атаки не зафиксировано, мост продолжает работу.

ЖЗЛ
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