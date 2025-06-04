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13:10, 4 июня 2025Россия

В Кремле рассказали о позиции Путина по возвращению смертной казни

Пресс-секретарь Песков: Позиция Путина по возвращению смертной казни не менялась
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Позиция президента России Владимира Путина по возвращению смертной казни не менялась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что позиция Путина хорошо известна и последовательна. «Мне неизвестно о каких-либо изменениях (в позиции президента — прим. "Ленты ру")», — рассказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил на имя Путина письмо с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни и отменить мораторий на нее.

В Совфеде отреагировали на письмо Миронова с иронией — сенатор Андрей Клишас отметил, что для предложения гаранту Конституции проигнорировать ее нужно обладать «особым политическим даром».

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