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00:30, 4 июня 2025Мир

В США раскритиковали атаку по стратегическим военным аэродромам в России

Келлог раскритиковал атаку по стратегическим военным аэродромам в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Kacper Pempel

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что атаки по военным аэродромам стратегической авиации в России повысили риски эскалации конфликта до угрозы его расширения.

«Когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя другая сторона, вы не уверены», — заявил Келлог.

Он отметил, что Вашингтон не поддерживает такое развитие ситуации и делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и его распространение за пределы текущих границ. Келлог также подчеркнул, что Киев проявляет готовность активно участвовать в военных действиях.

Ранее Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин «в некотором смысле» прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ. До этого американский политик назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток и добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса.

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