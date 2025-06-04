Водителя и пассажиров Mercedes со спецсигналами увезли с места задержания

Полицейские увезли водителя и пассажиров Mercedes, на котором похитили мужчину

Полицейские увезли водителя и пассажиров автомобиля Mercedes со спецсигналами и номерами АМР, на котором, предположительно, перевозили похищенного бизнес-коуча Арега Щепихина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, задержанных сопровождали несколько служебных машин. При этом, как уточняет Shot, данных о самом Щепихине до сих пор нет — в автомобиле его не было.

О похищении Щепихина стало известно вечером 3 июня. Неизвестные затолкали его в багажник автомобиля, после чего увезли в неизвестном направлении. Спустя несколько часов появилась информация о том, что Mercedes похитителей был задержан. Бизнес-коуча там не нашли. Полиция проводит проверку.